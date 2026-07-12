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   27 محرم 1448   
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    حزب الله: نستذكر الدور البارز الذي اضطلع به الفقيد الراحل في دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه في معظم المحطات العصيبة التي مر فيها

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