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    ‏بالصورة | تصدٍّ ايراني لصاروخ كروز قرب خرم آباد بمحافظة لرستان

      ‏الدفاعات الجوية للحـرس الثـوري تتصدى لصاروخ كروز تابع للعـدو قرب خرم آباد بمحافظة لرستان غربي إيران

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