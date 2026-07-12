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    وكالة تسنيم الايرانية: لم تعبر مضيق هرمز سوى 11 سفينة تجارية منها 8 ناقلات نفط و3 سفن شحن خلال الـ 24 ساعة الماضية

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