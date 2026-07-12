الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 10:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مكتب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يعلن وفاته إثر مرض قصير ومفاجئ

      مواضيع ذات صلة

      بقائي يوضح أبعاد زيارة عراقجي إلى عُمان

      بقائي يوضح أبعاد زيارة عراقجي إلى عُمان

      بلدية عيترون تطالب الدولة بإعلان خطة وطنية طارئة للقرى الأمامية تتضمن عودة الأهالي وإعادة الإعمار

      بلدية عيترون تطالب الدولة بإعلان خطة وطنية طارئة للقرى الأمامية تتضمن عودة الأهالي وإعادة الإعمار

      استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بجراحه إثر قصف إسرائيلي أمس استهدف منطقة السطر الغربي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بجراحه إثر قصف إسرائيلي أمس استهدف منطقة السطر الغربي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة