الخارجية الإيرانية: محادثات بين إيران وسلطنة عمان أمس تناولت ترتيبات إدارة حركة العبور والشحن بمضيق هرمز وجرى اتفاق على مواصلة النقاش للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ذلك