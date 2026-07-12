القوة البحرية في الحرس الثوري: إذا أخطأ العدو المعتدي وشنّ عدواناً جديداً علينا متذرعاً بهذا الحادث الذي تسبب فيه بنفسه فسوف نرد بقوة وسنستهدف قواعد العدو الجديدة في المنطقة