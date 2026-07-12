القوة البحرية في الحرس الثوري: نتيجةً لهذا الحادث ونظراً لظهور هذا الوضع الأمني غير المستقر بسبب التدخل الأجنبي غير القانوني سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر