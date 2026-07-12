القوة البحرية في الحرس الثوري: قبل ساعات قليلة تم تجاهل هذه التحذيرات وبتحريض من جهات أجنبية حاولت عدة سفن الإبحار في المسار غير المصرح به متجاهلةً تحذيراتنا وتذكيراتنا بضرورة تصحيح المسار والالتزام بالمسار المصرح به