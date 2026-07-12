القوة البحرية في الحرس الثوري : كنّا قد أوضحنا أن التدخل الأجنبي وتحديد مسار السفن في مضيق هرمز بشكل غير قانوني سيؤدي إلى اتخاذنا إجراءً حاسماً وسيعرقل عملية زيادة حركة الملاحة