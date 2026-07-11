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    “اللقاء الديمقراطي” بعد اجتماعه برئاسة تيمور جنبلاط: “اتفاق الإطار” لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

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