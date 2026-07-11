السيد الخامنئي للسيد الشهيد: نعاهدك أن نثأر لدمك الطاهر، ولدماء شهداء هاتين الحربين جميعهم، من القتلة المجرمين المَخزيين، فهذا الثأر مطلب شعبنا، ولا بدّ أن يتحقق حتمًا