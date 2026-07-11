السيد مجتبى خامنئي: أود أن أعرب عن تقديري الصادق للحضور المذهل والتاريخي الذي كسر شوكة العدو لعشرات الملايين من الناس في مدن وقرى إيران والعراق، وخاصة طهران وقم والنجف وكربلاء ومشهد