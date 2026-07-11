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بيان من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي في غضون ساعة بمناسبة مراسم تشييع ودفن قائد الأمة الشهيد
11-07-2026 12:44 مساءً
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