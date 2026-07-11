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    الهلال الأحمر الفلسطيني: بلاغ عن وجود إصابات في منزل في منطقة السهل ببلدة المغير، وقوات الاحتلال والمستوطنون يمنعون سيارة الإسعاف من الوصول إلى الموقع

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