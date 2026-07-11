تقرير مصور | السكسكية تحيي ذكرى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي وتكرّم شهداء الجنوب

في مشهد امتزجت فيه معاني الوفاء بالعهد والتقدير للتضحيات، احتشد أبناء منطقة الزهراني في بلدة السكسكية للمشاركة في الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله بمناسبة ارتحال الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وتكريماً للشهداء والجرحى الذين ارتقوا دفاعاً عن الجنوب ولبنان.

وأُقيم الاحتفال في باحة عاشوراء بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، إلى جانب عوائل الشهداء وفعاليات دينية واجتماعية وحشد من أبناء المنطقة، حيث سادت أجواء الحزن والوفاء والتأكيد على التمسك بخيار المقاومة.

وأكدت الكلمات والمواقف التي ألقيت خلال المناسبة مواصلة نهج المقاومة والثبات على المبادئ التي من أجلها قدّم الشهداء تضحياتهم، فيما جدد المشاركون العهد بالسير على خطهم وصون إنجازاتهم.

وبين رايات كربلاء وصور الشهداء، عبّر أبناء الجنوب عن تمسكهم بخيار المقاومة، مؤكدين أن الوفاء للشهداء هو وفاء للبنان وسيادته وكرامة شعبه.