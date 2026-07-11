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    الضفة الغربية: اندلاع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين عقب اقتحامهم قرية المغير شمال شرق رام الله

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