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    ترامب: الأوامر صدرت بالفعل وجيشنا مستعد وقادر على تدمير كل مناطق إيران بشكل كامل خلال عام واحد قابل للتمديد

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