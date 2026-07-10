رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن العميد عبدالقادر المرتضى: الطرف الآخر يتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ صفقة تبادل الأسرى ويحاول تضليل الرأي العام من خلال القفز على عدد من النقاط الأساسية التي تم الاتفاق على تنفيذها قبل إتمام عملية التبادل