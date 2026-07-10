بشارة الأسمر يشيد بموقف الرئيس بري الذي يؤسس لإعادة الودائع والحقوق لكل اصحابها

شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر دولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري، على موقفه خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في لبنان وسفراء بريطانيا، أستراليا، وسويسرا وبحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال،الذي اكد خلاله ان المجلس يتجه لإنجاز التشريعات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف وفق الصيغة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي ، ولا سيما لجهه تأكيده على “أن المجلس النيابي بإجماع نوابه يقف خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية وهذا يعتبر من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الأعمار”.

وأشار رئيس الاتحاد الى أن هذا الموقف الوطني المسؤول لدولة الرئيس نبيه بري يؤسس لإعادة الودائع والحقوق لكل اصحابها بعيداً عن ما يجري من طروحات وتجاذبات سياسية واقتصادية ومالية تحبط المودعين وتفقدهم الأمل بالحصول على أموالهم وتعويضاتهم وجنى أعمارهم.

المصدر: بيان