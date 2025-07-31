الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 05:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    فرق الإسعاف والطوارئ: انتشال شهيدين و4 إصابات إثر استهداف شقة تعود لآل السلفيتي في عمارة أبو الحصين مقابل نماء شارع أحمد ياسين في غزة