الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 02:14
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     أولمرت: الوحيد القادر على تغيير الأمور هو الرئيس ترامب وإذا قال لنتنياهو إن الوضع بلغ حده في غزة فسيتراجع