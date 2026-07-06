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    الرئيس عون شدد على “أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود وأهمية الضغط على “إسرائيل” للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش”

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