الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 00:41
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    طائرات الاحتلال تشن غارة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة