الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 00:40
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    القوات المسلحة اليمنية: نفذ سلاح الجو المسيّر 3 عمليات عسكرية نوعية على 3 أهداف للعدو الإسرائيلي بـ 5 طائرات مسيّرة