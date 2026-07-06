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    النعيمي: سنتحرّك أولًا في المسار الدبلوماسي إذا وُجِد له عقل يستقبله وإنْ لم يوجد فالشعب اليمني سيجد الوسائل والطرق الأخرى لفرض استحقاقاته

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