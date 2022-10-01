السيد نصر الله: بعد “كامب ديفيد” والتحولات في المنطقة لو لم يكن هناك دولة اسمها ايران اين كانت فلسطين ولبنان كل المنطقة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 18:58

السيد نصر الله: بعد “كامب ديفيد” والتحولات في المنطقة لو لم يكن هناك دولة اسمها ايران اين كانت فلسطين ولبنان كل المنطقة؟

منذ 52 mins 1 October، 2022
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