السيد نصر الله: من يراهن على اميركا انظروا كيف تقاتل روسيا بالاوكرانيين ومن ثم بالاوروبيين وتجلس لتتفرج عليهم وتكسب النتائج – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 18:58

السيد نصر الله: من يراهن على اميركا انظروا كيف تقاتل روسيا بالاوكرانيين ومن ثم بالاوروبيين وتجلس لتتفرج عليهم وتكسب النتائج

منذ 52 mins 1 October، 2022
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