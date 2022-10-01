السيد نصر الله: كيف يمكن ان ننسى ماذا قدمت ايران لحماية العراق من “داعش”؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 18:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل التأبيني للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين في شقرا جنوب لبنان
السيد نصرالله: يجب أن نتسمك بنعمة المقاومة ولا يجب أن نتأثر بكل الأصوات التي لا تقدم بديلا بل تتحدث بالأوهام والإنشائيات
السيد نصرالله: المقاومة ترتقي في كل فلسطين بعد كل اليأس من أوسلو والمفاوضات ولا خيار أمام الفلسطينيين سوى المقاومة
السيد نصرالله: بعد أشهر من النضال السياسي تسلّم الرؤساء النص المكتوب المقترح لمعالجة موضوع الترسيم وهذه خطوة مهمة
السيد نصرالله: نحن أمام أيام حاسمة وسيتضح ما هو الموقف الذي سيتخذه المسؤولون ونأمل من موقعنا أن تكون الخواتيم جيدة
السيد نصرالله: ملف ترسيم الحدود البحرية إذا وصل إلى النتيجة الطيبة فسيكون نتاج الوحدة والتضامن الوطني
السيد نصرالله: عقد جلسة مجلس النواب لانتخابات رئيس الجمهورية أمر مهم وإيجابي ولا يوجد فريق سياسي يملك أغلبية بهذا البلد
السيد نصرالله: من يريد انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يبتعد عن التحدي لجزء كبير من الشعب اللبناني الذي يؤيد المقاومة
السيد نصرالله: الوقت بدأ يضيق أمام تشكيل الحكومة ونأمل التشكيل سواء تم انتخاب رئيس للجمهورية أم لا ضمن المهلة الدستورية
السيد نصرالله: من المهم أن يتم كشف ما جرى بالنسبة لكارثة قوارب الموت وغيرها من الحوادث لأن ما يجري هو أكثر من جريمة
السيد نصرالله: أتوجه بالشكر إلى السلطات السورية والحكومة السورية وإلى الأهل الشرفاء في جزيرة أرواد ونقدر ما قاموا به
السيد نصرالله: الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى وأشجع من أي زمن مضى ولا يمكن أن ينالوا منها
السيد نصرالله: إيران هي أساس في محور المقاومة وهي منذ اليوم الأول لانتصارها موضع استهداف لأنها عزيزة ومقتدرة
السيد نصرالله: الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعلم أنها لا تستطيع شن حرب على إيران لأنها قوية وهي أقوى وأشجع من أي زمن مضى
السيد نصرالله: قوى الاستكبار تسعى لتحريض الشعب العراقي العزيز على إيران والشعب الإيراني لتمزيق الأمة
السيد نصرالله: الجمهورية الإسلامية في إيران لا تريد من شعوب المنطقة شيئا على الإطلاق
السيد نصرالله: كيف يمكن للشعب العراقي أن ينسى حضور الشهيد سليماني ووقفة إيران إلى جانب العراق في مواجهة داعش
السيد نصرالله: كيف يمكن لأناس طبيعيين أن ينظروا بعين الود والمحبة إلى السعودية التي أرسلت 5000 انتحاري إلى العراق
السيد نصرالله: لولا وجود إيران أين كانت فلسطين اليوم وأين كانت القدس وأين كان لبنان وأين كانت "إسرائيل"
السيد نصر الله: اعرفوا صديقكم وتمسكوا به وحافظوا عليه واعرفوا عدوكم واذا أردتم أن لا تقاتلوه على الأقل لا تلجؤوا اليه
الرئيس ميشال عون يتسلم من السفيرة شيا رسالة خطية من هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية
الرئيس عون اتصل بالرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما في عرض هوكشتاين وفي كيفية المتابعة لإعطاء الرد اللبناني في أسرع وقت
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتسلم من شيا اقتراحات هوكشتاين الخطية حول الترسيم خلال لقائه بها في دارته
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا مجال لأن يصل إلى رئاسة الجمهورية شخص استفزازي من صنع السفارات
الشيخ قاسم: للتوافق على رئيس للجمهورية يكون على مستوى المرحلة والذين صمدوا ولم يخضعوا لأحد في العالم لن يخضعوا للسفارات
إستشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة
جيش الاحتلال يفرض حالة تأهب قصوى في القدس بعد ورود إنذارات عن عمليات فلسطينية محتملة بحلول ما يسمى بـ"عيد الغفران"
حركة حماس في الذكرى الـ7 لانتفاضة القدس: دماء الشهداء التي سالت دفاعاً عن أرضنا ستبقى منارة تذكي شعلة الانتفاضة
فيلق "سلمان" التابع للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران: الرد على المرتزقة سيكون حاسما
محافظ سيستان وبلوشستان مدرس خياباني: استشهاد 19 شخصًا في الحادث الإرهابي الذي وقع في مركز المحافظة بزاهدان
نائب مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت: بحر آزوف أصبح رسمياً بحراً داخلياً في روسيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: اتخذنا خطوة حاسمة بالتوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام السريع إلى حلف "الناتو"
الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يعلن أن تدمير خطوط نورد ستريم يفيد واشنطن وليس روسيا وأوروبا
شركة غازبروم الروسية: علقنا ضخ الغاز الروسي نحو إيطاليا عبر النمسا بسبب تغييرات قانونية من الشركة المشغلة بفيينا
السيد نصر الله: كيف يمكن ان ننسى ماذا قدمت ايران لحماية العراق من “داعش”؟
منذ 57 mins
1 October، 2022
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السيد نصر الله: أهم عنصر في محور المقاومة اليوم هي الجمهورية الاسلامية الايرانية
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