السيد نصر الله: هذه الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تريد من شعوب المنطقة اي شيء على الاطلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 18:58

السيد نصر الله: هذه الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تريد من شعوب المنطقة اي شيء على الاطلاق

منذ 58 mins 1 October، 2022
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