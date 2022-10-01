رئيس الجمهورية اللبنانية: من يقيّد القضاء قد يكون متضررا من عدالته وأدعو القضاة لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات انفجار المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 12:50

رئيس الجمهورية اللبنانية: من يقيّد القضاء قد يكون متضررا من عدالته وأدعو القضاة لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات انفجار المرفأ

منذ 28 mins 1 October، 2022
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