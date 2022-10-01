النائب حسين جشي تفقد المبنى الذي تعرض عدد من شرفاته للانهيار في صور واطمأن الى سلامة سكانه وعاين الأضرار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 12:50
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النائب حسين جشي تفقد المبنى الذي تعرض عدد من شرفاته للانهيار في صور واطمأن الى سلامة سكانه وعاين الأضرار
منذ 52 mins
1 October، 2022
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