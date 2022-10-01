عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 1-10-2022

العناوين

الأخبار

الترسيم في ساعة الحسم: رسالة عاجلة إلى عون

‫الملف الحكومي يتحرّك… وميقاتي يطمئن المصارف بشأن سعر الصرف

‫حتى لا يبقى الرعب بلا نهاية… روسيا تقتحم المحظور!

مشروع أميركي: لبنان جديد بلا الشيعة!

البناء

بوتين مع إنجاز الضمّ يخاطب الأوروبيّين: سنرى كيف سيدفئكم الكذب في الشتاء

الترسيم يقترب من ربع الساعة الأخير… الخط 23 وقانا… وخط أزرق ساحليّ

الحكومة تكسب نقاطاً رئاسيّة بعد جلسة الانتخاب… ونصرالله اليوم والملفات كثيرة

الجمهورية

باريس على الخط رئاسياً وحكومياً .. استعجال عربي للتوافق .. الترسيم في الخواتيم

النهار

المخاوف على الاستحقاق إلى “ما بعد بعد المهلة”!

الأنباء

وعود كهربائية من دون ضمانات.. والكواليس الحكومية ناشطة

الأسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

قال مرجع سياسيّ إن 15 تشرين الأول سيكون يوماً هاماً في تاريخ لبنان، حيث يحلّ موعد بدء الاستخراج من حقل كاريش، وهذا يعني إما أن يتم الترسيم قبل هذا اليوم أو يكون موعداً لبدء الحرب. وفي هذا اليوم يحسم المجلس الدستوريّ مصير الطعون النيابية وتظهر التوازنات النهائيّة في المجلس.

ـ خفايا

قال مصدر على صلة بالملف الحكوميّ إن نتائج جلسة الانتخابات الرئاسيّة كشفت الحاجة الملحّة لتسريع المسار الحكوميّ، لأن احتمالات الفراغ الرئاسيّ تتقدّم على احتمالات نجاح جلسات انتخابيّة لاحقة بالتوصل الى انتخاب رئيس وتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع الحكومة.

صحيفة اللواء

ـ همس

أبلغ مسؤول لبناني كبير الجانب الأميركي الذي التقاه على هامش اجتماعات نيويورك أن من سيتولى التوقيع عن لبنان على اتفاق ترسيم الحدود هو وفد تقني مفوض بذلك.

ـ غمز

أجرى نائب سابق شمالي اتصالات بنائب حالي، وشكره على ما اعلنه بعد جلسة الخميس، وتواعدا على اللقاء.

ـ لغز

يُصرُّ حزب بارز على المضي قدماً في التقريب بين فجوتين في تأليف الحكومة، للحؤول دون ورطة الفراغ المنهكة.

صحيفة النهار

ـ لقاءات بعد تباعد

تجري لقاءات واتصالات على أعلى المستويات بين حزبين حليفين تباعدا في الآونة الأخيرة وبرزت معالم التوافق عبر التصويت من كليهما للنائب ميشال معوّض.

ـ استغراب

استغربت أوساط عدة إعادة طرح احد الافرقاء النافذين في السلطة في اطار المحاولات الجارية لتعويم الحكومة الحالية توزير أسماء لم تنجح في الانتخابات النيابية على سبيل “التعويض” عليها فشلها!

صحيفة نداء الوطن

ـ توقفت مصادر مراقبة عند استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون السفيرة الأميركية مع وفد عسكري رفيع في مكتبه في اليرزة في 29 أيلول الماضي بينما كانت تعقد في مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي غابا عنها.

ـ تساءلت شخصية سياسية عن سبب تطيير قوى 8 آذار النصاب بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى على رغم أن قوى المعارضة ما كان بإمكانها أن تتفق على مرشح واحد وتعطيه 65 صوتاً بغياب ستة نواب من صفوفها، واعتبرت أن هذا الأمر مرده إلى أن هذه القوى الممانعة لا يمكن أن تحصل على أكثر من 61 صوتاً.

ـ إعتبر مراقبون أنه لو تم التصويت لسليمان فرنجية لكان حصل على أقل من 40 صوتاً أي أقل من الأصوات التي كان يمكن أن يحصل عليها ميشال معوض، ولذلك تمت تغطية هذا الرقم بالورقة البيضاء.

الأنباء

تمرير الاستحقاق

ضغط جدي من فريق اساسي على حليفه لتمرير استحقاق بأسرع وقت ممكن.

بين مرحلتين

ليس مؤكداً إذا ما كان انجاز عابر للحدود سينتهي قبل انتهاء مرحلة سياسية أم أنه سيؤجّل وضعه موضع التنفيذ الى المرحلة الجديدة الآتية.

المصدر: صحف لبنانية