ملف عودة النازحين يحضر ببعدا.. وشؤون عسكرية بين السراي واليرزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 00:38

ملف عودة النازحين يحضر ببعدا.. وشؤون عسكرية بين السراي واليرزة

منذ 4 ساعة 30 September، 2022
تقارير مصورة - لبنان

ملفُ عودةِ النازحينَ يحضرُ في بعبدا، وشؤونٌ ماليةٌ وعسكريةٌ بينَ السراي واليرزة.

المصدر: قناة المنار

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