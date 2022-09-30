الشيخ جبري استقبل المستشار الثقافي الإيراني.. القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة

استقبل الامين العام لحركة الأمة في لبنان الشيخ عبد الله جبري الجمعة المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية في بيروت السيد كميل زاده باقر، حيث جرى عرض للتطورات الراهنة إقليميا، وللواقع الثقافي الإسلامي وضرورة الوحدة الإسلامية، لأن القواسم المشتركة التي تجمع الأمة أكثر من أن تحصى.

وأدى المستشار الثقافي صلاة الظهر في مسجد الشيخ أحمد كفتارو في بيروت، وألقى الشيخ جبري خطبة أكد فيها على “ضرورة وأهمية الوحدة الإسلامية، ففها وحدها نتصدى للتحديات التي تواجه شعوبنا وقضايانا، ونكون خير أمة أخرجت للناس”، مشددا على “حرمة دماء المسلمين، وضرورة المواجهة بأعلى قدر من الوعي والثقافة والاعتصام بحبل الله”.

ولفت الشيخ جبري الى ان “القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية والأساسية للأمة”، ونبه المطبعين مع العدو الصهيوني من “أنهم لن يحصدوا في علاقاتهم مع الصهاينة سوى الضعف والهوان، بعكس ما يتوهمون، أنهم بالتطبيع يحمون عروشهم وكراسيهم أميركيا و”إسرائيليا”، داعيا إياهم الى “الاتعاظ ممن سبقوهم في طريق الاستسلام والاعتراف بالعدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام