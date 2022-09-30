الدخان يتصاعد مجددا في مطمر النفايات في منطقة المحجر الصحي بمدينة الميناء

عادت السنة الدخان لتتصاعد مجددا في مطمر النفايات في منطقة المحجر الصحي بمدينة الميناء بعد اسبوع على حريق هائل أتى على مساحة واسعة عند مصب النهرلاسباب تعود الى ضعف الامكانات الموجودة لدى البلديات وفق تعبير رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي الذي أكد خلال مؤتمر صحفي أن لا حل للمكب الا بوقف رمي النفايات فيه ونقله الى مكان اخر بعدما تجاوز ارتفاعه العشرين مترا وبات غير قادر على استيعاب اطنان النفايات التي تجمع من طرابلس والجوار.

ويرى خبراء بيئيون اصدروا بيانات عبر مواقع الواصل الاجتماعي أن” المطمر بات بأمس الحاجة لمعالجة سريعة تزيل الخطر البيئي عن مئات الاف القاطنين حوله قبل ان يتسبب بكارثة صحية خصوصا لدى الاطفال في المناطق المحيطة به”.

المصدر: موقع المنار