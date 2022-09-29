حمية أطلق الورشة التحضيرية لأشغال تنظيف مجرى نهر الغدير

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية الخميس الورشة التحضيرية لأشغال تنظيف مجرى نهر الغدير، استعدادا لفصل الشتاء ولمنع انسدادها جراء النفايات المتراكمة، في حضور رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام، رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر وحشد من الفاعليات الحزبية والاجتماعية والشعبية.

واستمع حمية لمطالب الناس، واكد على “أهمية التعاون المستمر بين اتحاد بلديات الضاحية والإهالي القاطنين في الجوار وضرورة العمل معا لمنع الإنسداد لمجرى النهر لما فيه مصلحة على الصعيدين المجتمعي والبيئي”.

وشدد حمية على “ضرورة التكامل والتعاون بين وزارة الاشغال العامة والنقل واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بخاصة في ما يتعلق بأشغال تعزيل مجاري مياه الأمطار في نطاق البلديات لما لها من دور تكاملي مع مهام فرق متعهدي الوزارة”، واشار الى “ضرورة قيام متعهدي رفع النفايات من البلدات والطرق الرئيسية، حفاظا على السلامة العامة والمرورية”، وناشد “المواطنين بالتعاون مع حملات التوعية التي ستقوم بها البلديات في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام