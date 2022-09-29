استشهاد طفل بعد مطاردة الاحتلال لطلبة المدارس في بلدة تقوع شرق بيت لحم

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية ظهر اليوم الخميس 29/9/2022 ، عن استشهاد الطالب ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، جراء سقوطه بعد ملاحقة قوات الاحتلال للطلبة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني ، بان جنود الاحتلال لاحقوا طلبة المدارس في منطقة خربة الدير، أثناء توجههم لمنازلهم، فسقط الطالب ريان أرضا، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي تتعامل مع طفل 7 أعوام دخل إلى الطوارئ متوقف قلبه، بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع، حسب إفادة الأهل.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت منزل عائلة الطفل الشهيد ريان سليمان في بلدة تقوع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، مدرسة “الهاجرية” الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وداهمت الغرف الصفية، واعتدت بالضرب على المعلمين والطلبة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

يذكر أن 35 طفلا استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام الجاري، 19 منهم في الضفة، و16 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

المصدر: فلسطين اليوم + وكالة شهاب