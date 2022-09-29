حلف “الناتو” يعتبر الأضرار التي لحقت بـ”السيل الشمالي” جاءت نتيجة لأعمال تخريبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2022 - 16:10

حلف “الناتو” يعتبر الأضرار التي لحقت بـ”السيل الشمالي” جاءت نتيجة لأعمال تخريبية

منذ 1 ساعة 29 September، 2022
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أخبار دولية - منظمات

أعلن حلف “الناتو” أنه يعتبر التسريبات التي حدثت في خط أنابيب نقل الغاز “السيل الشمالي” ناجم عن عمليات تخريبية، ويدعو للتحقيق في ذلك للوقوف على أسباب الضرر.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، 28 سبتمبر، عن استعداد روسيا للنظر في طلبات إجراء تحقيق مشترك في أسباب الحادث الذي وقع في خط أنابيب “السيل الشمالي”، كما طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالإجابة عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذت تهديدها بـ “التخلص من (السيل الشمالي-2)”، في إشارة إلى مقطع فيديو هدد فيه بايدن بألا يكون هناك خط أنابيب “السيل الشمالي-2″، إذا ما “اعتدت روسيا على أوكرانيا” على حد تعبيره.

كذلك فقد رصدت مراكز الزلازل في الدنمارك والسويد وقوع انفجارات قوية في المناطق التي حدثت فيها تسريبات خطوط أنابيب غاز “السيل الشمالي”، وقد أبلغت السلطات الدنماركية السفارة الروسية في كوبنهاغن بذلك، بناء على طلب من السفارة.

المصدر: وكالات

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