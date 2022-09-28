مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 28-9-2022

امتحانٌ جديدٌ غداً لمجلسِ النوابِ وقواهُ السياسية معَ دعوةِ الرئيسِ نبيه بري الى جلسةٍ لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية، ومن انتحبَ مصوباً على الرئيس بري مزايداً بزعمِ تأخرِه بالدعوة، اصابَه اليومَ دوارٌ سياسيٌ شديد، وارباكٌ الى حدِّ الضياعِ من الخطوةِ التي وَضعت الجميعَ بينَ تأمينِ النصابِ وتأمينِ اغلبيةِ الثلثينِ لاتمامِ الاستحقاق. فيما اليقينُ انَ حجم َالتجاذباتِ والمزايداتِ سيجعلُ الجلسةَ الاولى استطلاعيةً تذوبُ خلالَها بعضُ الشعاراتِ وتهدأُ معها جولاتُ العنتريات، على ان يدخلَ الجميعُ من خلالِها الى بدايةِ السباق ..

وفيما البلدُ ذاهبٌ غداً الى محطةٍ انتخابيةٍ اوقفَه اليومَ خبرٌ مفاجئٌ لوزيرِ الماليةِ يوسف الخليل، تحدثَ فيه لوكالةِ رويترز عن رفعِ سعرِ الدولارِ الرسمي من الالفِ وخمسِمئةِ ليرة لبنانية الى الخمسةَ عشرَ الفَ ليرةٍ معَ نهايةِ الشهرِ المقبل.

خبرٌ هُرِّبَ بعدَ يومينِ من اقرارِ الموازنة، والمفارقةُ انه لم يَتطرق اليه احدٌ خلالَ المناقشات، ولم يُهيَّأ له اللبنانيونَ لفهمِ الحجمِ والآلياتِ والتداعيات..

اما حجمُ الخبرِ الذي أشيعَ عن نيةِ الصهاينةِ الاستخراجَ الاثنينَ من كاريش فقد قلصتهُ الترجمةُ للغةِ العبرية الى حدِّ التوجهِ للفحصِ وليسَ للاستخراج، مع معرفةِ الصهاينةِ انَ الخروجَ عن الخطوطِ الحمرِ المرسومةِ بفعل ِالقوةِ اللبنانيةِ سيُغيِّرُ كلَّ المسارات..

في فلسطينَ المحتلةِ غَيَّرَ الدمُ الفلسطيني ُكلَّ المعادلات، وبقيت جنينُ عصيةً على قواتِ الاحتلال. ومعَ ساعات ِالصباحِ قدّمَ الفدائيون الفلسطينيون أربعةَ قرابينَ على مذبحِ التصدي لقوةٍ صهيونيةٍ ارادت اقتحامَ جنينَ وملاحقةَ مقاومين، مستخدمةً القذائفَ الصاروخيةَ والاسلحةَ الثقيلة..

ثقيلةً كانت القذائفُ التي اطلقَها حرسُ الثورةِ الاسلاميةِ على مواقعَ لميليشياتٍ كرديةٍ عندَ الحدودِ العراقيةِ الايرانية، مؤكداً انَ اللعِبَ بالامنِ الايراني غيرُ مسموحٍ وانَ طهرانَ مستعدةٌ للذهابِ الى ابعدِ الحدودِ لحمايةِ امنِها واستقرارِها وسلامةِ شعبِها..