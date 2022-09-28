أنطونوف: واشنطن اقتربت من “حافة خطرة” بتصريح بلينكن

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطرة بحديثها عن جواز استخدام كييف للسلاح الغربي في قصف دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وأضاف السفير الروسي “يقترب رعاة النازيين الجدد، من تلك الحافة الخطرة التي حذرنا منها مرات عديدة بوضوح وبدقة، الولايات المتحدة تتحول إلى طرف في النزاع الأوكراني”.

وأشار السفير الروسي إلى أن واشنطن تحث سلطات كييف على مواصلة استخدام الأسلحة الغربية، ولا تدرك خطورة هذه الأعمال.

وقال أنطونوف “الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للأزمة، لا يمكن أن تكون فعالة بينما يستخدم الغرب الجماعي نظام زيلينسكي كمرتزق عسكري ضد روسيا. خطواتنا للدفاع عن الوطن ستكون حازمة وحاسمة”.

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تعارض استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الغربية في المناطق التي قد تنضم إلى روسيا.

في 23 أيلول/سبتمبر بدأ الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. واستمر التصويت خمسة أيام حتى 27 أيلول/سبتمبر.

المصدر: وكالات