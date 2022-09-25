بالفيديو.. مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 25-9-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2022 - 23:50

بالفيديو.. مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 25-9-2022

منذ 4 ساعة 25 September، 2022
تقارير مصورة - لبنان

بالفيديو.. مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 25-9-2022.

المصدر: قناة المنار

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