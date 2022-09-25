العدو الإسرائيلي استهدف المزارعين شرق قطاع غزة

أطلقت قوات العدو الإسرائيلي الأحد نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام باتجاه المزارعين شرق قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق محافظة غزة فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه صيادي العصافير شرق حي التفاح شرق غزة واجبروهم على مغادرة مكان الصيد”.

وأضافت المصادر أن “جنود الاحتلال أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز السام تجاه المزارعين شرق محافظة رفح جنوبا، إضافة لإطلاقهم النار تجاه المزارعين شرق بلدة خزاعة جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم”.

المصدر: وكالة وفا