تقرير مصور | تشييع حاشد لعدد من ضحايا مركب الموت والمنار تنقل شهادات الناجين

بدأ عدد من اللبنانيين والفلسطينيين الناجين من حادثة غرق مركب الهجرة قبالة طرطوس بالوصول الى لبنان عبر معبر العريضة. وفي الاثناء لا تزال عمليات البحث مستمرة عن المفقودين، وناجون يروون للمنار تفاصيل ماذا حصل خلال رحلتهم.

وشيعت بلدات ومخيمات شمال لبنان عدداً من ضحايا مركب الموت، تزامنا مع عمليات بحث مكثفة تجريها القوى الامنية عن مافيات التهريب.

ولمخيم شاتيلا حصته من الماساة كما في معظم التجارب المريرة التي شهدها لبنان.

وفي بيان له، اعلن الجيش اللبناني عن توقيف المواطن ( ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر. ونتيجة التحقيق معه ثبت تورطه بإدارة شبكة تنشط في هذا النوع من اعمال التهريب انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً.

كما اعترف الموقوف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية اول من امس. ويستمرّ التحقيق مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص.

المصدر: المنار