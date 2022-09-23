عدد ضحايا المركب الذي غرق قبالة طرطوس بلغ حتى الساعة 77 وعدد الناجين 20 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2022 - 19:46
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الرئيس ميشال عون يتابع التفاصيل حول حادث غرق المركب قبالة طرطوس: لتوفير التسهيلات كافة أمام عائلات الضحايا والناجين
الرئيس نجيب ميقاتي تابع التطورات المتعلقة بقضية غرق المركب وطلب من قائد الجيش التشدد بمراقبة الشواطئ اللبنانية
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: ننسق مع الهلال الأحمر السوري على آلية لنقل جثامين الضحايا إلى الأراضي اللبنانية
وزير الصحة السوري حسن الغباش: الحصيلة غير النهائية لضحايا غرق المركب في طرطوس هي 87 وفاة و20 ناجيا
وكالة سانا: موكب ضحايا المركب سينطلق من مشفى الباسل في طرطوس باتجاه معبر العريضة لإجراء عملية التسليم
الجيش اللبناني: توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بقيامهم بأعمال تهريب عبر البحر بطريقة غير شرعية في منطقتي المنية ودير عمار
انقاذ 200 مهاجر غير شرعي من الغرق قبالة سواحل تونس
مسيرات ضخمة في العاصمة الايرانية طهران وعدد من المحافظات الكبرى دعما للنظام الاسلامي ورفضا لاعمال الشغب والفتنة
الجيش الايراني يدين اعمال الشغب وتهديد السلامة العامة في بعض المناطق: قواتنا مستعدة لمواجهة مؤامرات الأعداء
مواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 38 إصابة في مواجهات مع الإحتلال في كفر قدوم وبين دجن
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: اسرائيل تصادر اراضينا وتوسع المستوطنات ولن نتعامل معها الا على اساس انها دولة احتلال
وزيرة الخارجية الفرنسية: أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أظهرت أن روسيا معزولة وتهديداتها ستزيدها عزلة
عدد ضحايا المركب الذي غرق قبالة طرطوس بلغ حتى الساعة 77 وعدد الناجين 20
منذ 2 ساعة
23 September، 2022
لبنان
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