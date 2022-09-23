بالفيديو.. إصابة 8 مستوطنين صهاينة بعملية طعن قرب رام الله واستشهاد المنفذ

أصيب 8 مستوطنين صهاينة في عملية طعن نفذها فلسطيني، مساء اليوم الخميس، ليستشهد برصاص الاحتلال قرب حاجز “بيت سيرا” جنوب غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام العدو، بإصابة 8 مستوطنين بجراح في عملية طعن قرب الحاجز العسكري “بيت سيرا”، واستشهاد المنفذ -لم تعرف هويته بعد- برصاص جنود الاحتلال.

وقال إعلام العدو إن 5 مستوطنين أصيبوا طعنا و3 آخرين بغاز الفلفل، خلال محاولة “السيطرة” على منفذ عملية الطعن.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أصيب جندي إسرائيلي، بعملية دهس قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على حاجز حوارة العسكري النار بشكل مباشر على فلسطيني أصاب جندي بجروح في عملية دهس قرب الحاجز.

المصدر: موقع المنار