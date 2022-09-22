مراسلنا: انتشال عدة جثث وانقاذ آخرين كانوا في المركب الغارق ونقلهم الى المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2022 - 20:26

مراسلنا: انتشال عدة جثث وانقاذ آخرين كانوا في المركب الغارق ونقلهم الى المستشفى

منذ 1 ساعة 22 September، 2022
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