“جبهة العمل” شكرت ايران على دعمها لبنان بمجال الطاقة الكهربائية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2022 - 15:34

“جبهة العمل” شكرت ايران على دعمها لبنان بمجال الطاقة الكهربائية

منذ 36 mins 22 September، 2022
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

شكرت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الخميس “الجمهورية الإسلامية الإيرانية على موافقتها إمداد لبنان بـ600 ألف طن من الفيول أويل مقسّمة على 5 مراحل مجانا”.

كما نوهت الجبهة “باستعداد ايران للبدء بإنشاء معملين أو أكثر لإنتاج الطاقة وإجراء اصلاحات وإعادة تأهيل على الشبكة الكهربائية لتعمل بقدرة انتاج وفعالية أكثر”، وتابعت “ما يسمح بعودة وتأمين التغذية بالتيار الكهربائي ستة ساعات مرشحة إلى الزيادة أو النقصان بحسب عمليات التوزيع والاحتياجات ما يعني سيكون بمقدور مؤسسة كهرباء لبنان تشغيل معملي دير عمار والزهراني ليصلا إلى شبه الطاقة القصوى لهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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