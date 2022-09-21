وزارة الحرب الأمريكية تنشر قائمة بالأسلحة التي تم التعاقد عليها مع كييف

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة بالأسلحة التي تم التعاقد عليها مع كييف في الفترة من أبريل إلى أغسطس، وتشمل القائمة أنظمة الدفاع الجوي NASAMS.

وقالت الوزارة في بيان إنها تقدم المساعدة الأمنية لأوكرانيا من خلال سلطتين رئيسيتين: المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI)، وسلطة السحب الرئاسي (PDA)، مشيرة إلى أن الكونغرس خصص 6 مليارات دولار أمريكي لتمويل USAI في السنة المالية 2022، وخصصت الوزارة 4.8 مليار دولار من خلال إخطارات إلى الكونغرس.

الحرب الأمريكية تنشر قائمة بالأسلحة التي تم التعاقد عليها مع كييف

وأوضحت أن حزم USAI السابقة تضمنت بشكل عام العناصر التي يمكن شراؤها للتسليم الفوري إلى أوكرانيا، بينما تضمنت الحزم الأكثر حداثة إمكانات ذات فترات إنتاج أطول وسيتم تسليمها على مدار سنوات متعددة، “مما يشير إلى التزام حكومة الولايات المتحدة طويل الأجل بدعم أوكرانيا”، بحسب الوزارة.

وذكرت أن الكونغرس خصص 12.5 مليار دولار في السنة المالية 2022، لاستبدال هذه المخزونات، وقد حددت الإدارة حتى الآن 7 مليارات دولار في إجراءات الاستبدال، منها 1.5 مليار دولار تم منحها بموجب عقد، مبينة أنه من المتوقع أن يتم تسليم عقود الاستبدال على مدى سنوات عديدة، حيث أن العديد من القدرات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا، مثل الذخائر المتقدمة، لها فترات إنتاج تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات.

الحرب الأمريكية تنشر قائمة بالأسلحة التي تم التعاقد عليها مع كييف

وأكدت أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع الصناعة لإنتاج هذه الأنظمة بموجب عقود USAI وعقود الاستبدال بأسرع ما يمكن، باستخدام إجراءات العقد غير المحددة وعقود التسليم لأجل غير مسمى والكمية غير المحددة.

المصدر: روسيا اليوم