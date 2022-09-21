اللواء باقري: الحرب المفروضة رأسمالٌ خالد لاستمرار تقدم ايران وتطورها

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أن “الحرب المفروضة (حرب نظام صدام على ايران للفترة 1980 إلى 1988) أصبحت رأسمالاً خالداً لإستمرار تقدم وتطور ايران بعد 4 عقود من انتصار الثورة الاسلامية”.

وفي الكلمة التي القاها الأربعاء، لدى استقبال الامام السيد علي الخامنئي، جمعاً من قادة ورواد الجهاد والشهادة في مرحلة الدفاع المقدس، أشار باقري الى أن “طاغية العراق فرض الحرب على الشعب الايراني في الوقت الذي كان قد خرج لتوه من مخالب النظام العميل للاستكبار العالمي بفضل القيادة الحكيمة للامام الخميني طاب ثراه والتضحيات التي قدمها هذا الشعب للخلاص من هيمنة المستكبرين”.

وأضاف هذا المسؤول العسكري قائلاً إنه “من دواعي الشرف أنه في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وعشية الذكرى الثانية والأربعين لملحمة المقاومة وانتصار الأمة الإيرانية في الدفاع المقدس، الذي يضمن كرامة وهوية وأمن وشرف ومجد الشعب الإيراني العظيم وقيمه السامية للثورة الإسلامية يتم تكريم صانعي الجهاد والشهادة”.

كما أكد المسؤول أن “الانتصارات التي تم تحقيقها في تلك المرحلة إنما جاءت بعد تحمل المشاكل والصعاب الكثيرة التي تحملها الشعب الايراني بكل رحابة صدر”، موضحاً أن “التضحيات التي قدمها هذا الشعب العظيم تكللت بالنجاح وتحقيق النصر على اعدائه”.

المصدر: فارس