“مدافع القيصر” الفرنسية تستهدف دونيتسك

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين أن القصف الأوكراني لوسط مدينة دونيتسك، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً، تم بواسطة مدافع هاوتزر “القيصر” الفرنسية.

وأضاف بوشيلين “لدينا تحقيق من جهات مختصة، مكتب المدعي العام في جمهورية دونيتسك الشعبية ولجنة التحقيق الروسية، وجرى فحص مكان القصف”، مضيفاً أنه “بحسب طبيعة الشظايا، وفقاً لخصائصها، يمكننا القول إن أسلحة فرنسية استخدمت في ضرب ساحة مفوضي باكو (بوسط مدينة دونيتسك) بقذائف الناتو عيار 155 ملم ومدفعية قيصر الفرنسية”.

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت ساحة “مفوضي باكو” بحي كويبيشيف في مدينة دونيتسكبقذائف، مما أدّى إلى مقتل 15 شخصاً وجرح آخرين.

المصدر: روسيا اليوم